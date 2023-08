Fallucchi, 'liberare da ferrovia tratto Rodi-Vico sul Gargano'

"Liberiamo la costa dai binari della ferrovia, è questo l'obiettivo che, insieme ad alcuni amministratori locali e imprenditori e a molti cittadini di Rodi Garganico e Vico del Gargano, vogliamo raggiungere. Per questo abbiamo promosso un'iniziativa volta a liberare il tratto costiero Rodi - San Menaio dalla presenza obsoleta e inutile dei binari della ferrovia del Gargano". Lo annuncia la senatrice di Fratelli d'Italia, Annamaria Fallucchi, che ha organizzato, insieme ad amministratori, imprenditori e cittadini, per domani pomeriggio alle 18 un sit-in in zona Torre dei Preposti su Lungomare Augusto di San Menaio. Binari che "da troppi anni si estendono da Costa Ripa a Calenella deturpando - aggiunge - il paesaggio naturale, ostacolando la piena fruizione delle meraviglie costiere e limitando lo sviluppo delle attività locali, a fronte di un utilizzo estremamente esiguo del treno su questa tratta".

"Tanti residenti, turisti, operatori alberghieri, ristoratori e balneari - dice - condividono il sogno di un litorale libero, accessibile e sicuro, capace di riflettere l'essenza autentica del Gargano". "Per raggiungere questo obiettivo, chiediamo con forza - conclude la parlamentare - la dismissione dei binari ferroviari con la conseguente creazione di un nuovo spazio: un viale alberato e illuminato, dedicato a pedoni e ciclisti, che restituisca alla comunità la bellezza naturale che le appartiene".



