Due motociclisti muoiono in distinti incidenti in Salento

Due motociclisti sono morti nella tarda serata di ieri in Salento in distinti incidenti stradali.

Il primo è avvenuto sulla Casarano-Taviano, all'altezza di Melissano. Nello scontro con un'autovettura è morto il centauro 36enne salentino, Giuseppe Santantonio, di Racale.

L'altro incidente ha interessato la strada che da San Cataldo porta a Lecce. Qui uno scooter è entrato in collisione con un'autovettura: per il motociclista 32enne è stato inutile ogni soccorso.



