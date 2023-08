A Martignano arriva la Taranta, musica e parole sul palco

I ritmi della pizzica salentina e il racconto della interiorizzazione del lavoro saranno protagonisti della tappa del festival itinerante della Taranta che domani sarà ospitata a Martignano, in provincia di Lecce.

Sul palco allestito in piazzetta Palmieri, alle otto e mezza della sera, Maura Gancitano e Andrea Colamedici Tlon presenteranno il talk "Io lavoro e penso a me" riflettendo su come il lavoro ha segnato la percezione di ognuno di noi.

L'obiettivo dei protagonisti è aiutare la ricerca di una definizione più ampia e autentica dell'identità personale. Alle 22 in piazza della Repubblica appuntamento con la musica tradizione di "Nui… Nisciunu" e "Arneo Tambourine Project". Il primo è un gruppo di Aradeo (Lecce) nato quasi 25 anni fa che si è dedicato alla tradizione della musica salentina con cura e dedizione. Il secondo invece, nasce dalla passione di Giancarlo Paglialunga, inconfondibile voce e tamburo della musica popolare salentina. Ospite speciale della serata sarà Redi Hasa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA