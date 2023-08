Notte Taranta, artigianato salentino protagonista al Concertone

La storia della ritmica della Taranta raccontata nei pizzi che volteggiano sulle gonne indossate da chi interpreta la musica salentina, sarà protagonista del concertone che il prossimo 26 agosto travolgerà Melpignano, in provincia di Lecce. Le voci femminili dell'orchestra popolare La notte della Taranta (Consuelo Alfieri, Alessandra Caiulo, Stefania Morciano, Enza Pagliara) indosseranno le creazioni sartoriali di Daniela Amoruso che con la sua arte - eredità della famiglia- realizza abiti che spiegano la bellezza del Salento.

Ogni gonna, ogni vestito sarà personalizzato per rispecchiare le personalità delle voci del concertone senza dimenticare la leggiadria e la forza racchiuse nella taranta e nel Salento. Che saranno presenti anche nei gioielli indossati dalle cantanti.

Perché Gianni De Benedittis, orafo e creatore di Gioielli futuro remoto, ha pensato a ciondoli e collane in argento bagnato in oro, alcuni rifiniti con smalti di diversi colori, realizzati a mano con la tecnica di lavorazione a sbalzo e l'utilizzo di pietre dure e piccoli rami di corallo.

A completare il look sul palco per make up e acconciature ci sarà il team Officina Paar ,composto da 7 make-up artist e 8 hair artist si occuperà degli artisti che saranno sul palco. Le acconciature guarderanno alle tendenze del momento per un hairlook molto naturale ma allo stesso tempo audace ed alternativo. Per il trucco verranno utilizzati i colori caldi della terra, con un effetto glossato ed editoriale, rosso scuro per la bocca e poi tante sorprese per esaltare la bellezza e le caratteristiche di ogni artista e per creare un look efficace anche a livello televisivo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA