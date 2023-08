Incendio in riserva naturale nord Barese, arrestato un 74enne

Un 74enne di Zapponeta (Foggia) è stato arrestato dai carabinieri forestali perchè sorpreso ad appiccare un incendio alla vegetazione nelle campagne lungo la strada provinciale 141 in località foce Aloisa, all'interno della riserva naturale di Margherita di Savoia, nel nord Barese. Sono stati gli stessi militari con mezzi di fortuna a spegnere il rogo che, per il forte vento, si sarebbe potuto propagare per diversi ettari in un' area di particolare pregio ambientale e naturalistico. Il 74enne si trova ora agli arresti domiciliari.



