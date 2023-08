Il festival della Taranta per la prima volta ad Aradeo

Per la prima volta il festival itinerante della Taranta fa tappa ad Aradeo, in provincia di Lecce, paese del maestro della pizzica Domenico Zimba. Nella villa comunale alle 21 domani sera, si alterneranno Arakmea e Raiz & Radicanto mentre la chiusura della serata sarà affidata a Edoardo Zimba, discendente della famiglia di musicisti cantori della musica tradizionale. Arakmea è un gruppo formato da giovani artisti. Con la loro idea di pizzica vogliono avvicinare i loro coetanei alla bellezza della musica popolare mantenendo viva la storia musicale del Salento. "Trapunto di stelle" è lo spettacolo con cui Raiz & Radicanto rivisitano in forma di oratorio teatrale e musicale, le canzoni di Domenico Modugno. È un viaggio nella storia e nel costume dell'Italia dal dopoguerra ai giorni nostri.

Edoardo Zimba chiuderà l'appuntamento numero 20 del festival con il suo primo progetto musicale intitolato Zimba ca te passa, pensato per portare suoni più giovanili e più rock nella musica tradizionale nell'intento di avvicinare le nuove generazioni, oramai lontane, al mondo della pizzica pizzica grazie alla sperimentazione e scoperta di accostamenti di suoni moderni e basati su una visione più ampia che guarda verso la word music.





