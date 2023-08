Comune di Santa Cesarea, il rogo di ieri sarebbe doloso

Sarebbe di origine dolosa il rogo divampato ieri a Santa Cesarea Terme (Lecce) che ha distrutto quasi 50 ettari di macchia mediterranea, bosco e sterpaglie. Lo afferma l'amministrazione comunale.

"Come ci hanno riportato i vigili del fuoco - afferma il consigliere con delega al turismo di Santa Cesarea Terme, Fabio De Paolis - pare che l'incendio divampato ieri sia di origine dolosa e il fatto che oggi si sia sviluppato da Sud a Nord e non da Est a Ovest, come ci si sarebbe aspettato se le fiamme fossero state ancora vive, innesca l'ipotesi che sia doloso anche quello odierno che ha interessato il centro abitato".





