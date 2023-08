Neonato abbandonato a Taranto, la madre lascia l'ospedale

Ha lasciato l'ospedale Santissima Annunziata la badante georgiana di 24 anni che nei giorni scorsi ha abbandonato il figlio partorito poche ore prima accanto ai cassonetti della raccolta differenziata di via Pisanelli, a Taranto. La donna ha già incontrato e allattato il bambino e potrà continuare a farlo in attesa delle decisioni del Tribunale per i minorenni sull'affidamento. La 24enne, rintracciata dalla Polizia poche ore dopo aver abbandonato il figlioletto, era stata ricoverata nel reparto di ginecologia per essere sottoposta alle cure dei sanitari avendo ancora parte del cordone ombelicale attaccato. La giovane, che aveva partorito da sola nel bagno della casa dell'anziana che assiste, una 97enne, ora attende l'esito della sua richiesta di riconoscimento di maternità.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, alla base del gesto compiuto dalla donna, già madre di un bambino di 4 anni rimasto nel suo Paese d'origine, ci sarebbe la paura di perdere il lavoro da badante. A quanto si è appreso la 24enne potrebbe essere accolta dalla Caritas Diocesana, ma anche l'ambasciata georgiana in Italia si è interessata per garantirle assistenza.

Parallelamente c'è l'inchiesta penale che vede indagata la 24enne per abbandono di minore.



