Donna trovata morta a Taranto, decesso per cause naturali

Il cadavere di una donna di 62 anni, di origini campane, è stato trovato nella tarda serata di ieri dai Vigili del Fuoco a Taranto nel suo appartamento del rione Tamburi.



Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza. Il decesso sarebbe avvenuto dunque per cause naturali. Lo si apprende da fonti investigative. Il corpo privo di vita è stato rinvenuto nel bagno, già in stato di decomposizione e la morte risalirebbe a una decina di giorni fa. Erano stati i vigili del fuoco a intervenire su segnalazione di alcuni vicini. Sul posto anche gli agenti della squadra mobile, guidati dal dirigente Cosimo Romano.

