Donna scippata su un autobus a Bari, un arresto

Un uomo di circa 45 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia locale di Bari con l'accusa di furto con strappo aggravato. Avrebbe scippato la borsa a una giovane donna che era a bordo di uno dei bus del trasporto pubblico cittadino con il suo bimbo di tre anni. Secondo quanto emerso, l'uomo si sarebbe avvicinato alla vittima e in modo fulmineo avrebbe acciuffato la borsa per poi fuggire approfittando della sosta del mezzo in via Quintino Sella, strada a ridosso del centro di Bari. Le richieste di aiuto della donna, di altri passeggeri e di alcuni passanti sono state sentite da una pattuglia di agenti in moto che capito quanto accaduto, hanno inseguito il 45enne.

L'uomo è stato intercettato e fermato dopo pochi minuti in via Garruba. La refurtiva è stata restituita mentre il fermo è stato convalidato: il reato contestato è aggravato perché commesso con violenza e su un mezzo pubblico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA