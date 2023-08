Calcio: Lecce; Ramadani, 'sono qui perchè mi piace il progetto'

"Sono qui perché mi piace il progetto e perché la società mi ha cercato con grande insistenza. Su di me c'era anche l'interesse del Verona, ma non ho avuto dubbi a scegliere il Lecce". Sono queste le prime parole di Ylber Ramadani, centrocampista della nazionale albanese, e nuovo calciatore giallorosso, presentato questa mattina allo stampa allo stadio di Via del Mare.

Salutato capitan Hjulmand, il nuovo regista è pronto a prendersi le chiavi del centrocampo giallorosso: "So che Hjulmand è stato un giocatore importante per il Lecce per quello che ha fatto nel corso degli anni in cui ha vestito questa maglia - sottolinea Ramadani, ma io penso solo a lavorare per i tifosi che hanno una grande passione per questa maglia". E sulla sua eventuale posizione nello scacchiere giallorosso è abbastanza schietto: "Non ho problemi a giocare in diversi ruoli del centrocampo, non conta quanti siamo in mediana, ma sono pronto a soddisfare le richieste dell'allenatore".

A fare gli onori di casa il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera, che sottolinea come "Ramadani abbia sposato il progetto tecnico del Lecce rinunciando a molte altre richieste avute. Si è messo a disposizione di tecnico e compagni, divenendo un punto di riferimento per la squadra. Con l'occasione saluto Hjulmand, giocatore che ci ha dato tanto, ma Ramadani ha tutte le carte in regola per darci un grande contributo".



