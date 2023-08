Tre tappe di 'Italia vincente' in Puglia, a Otranto Fitto

La campagna estiva di Fratelli d'Italia 'Italia vincente' oggi in Puglia ha fatto tappa a Bari, a Peschici, nel Foggiano, e a Otranto, nel Leccese, con il ministro Fitto. Nelle località turistiche c'è stata la distribuzione di un opuscolo con il quale il partito intende far sapere agli italiani cosa è stato realizzato in 10 mesi di governo. A Bari presenti il senatore Ignazio Zullo, il coordinatore provinciale e consigliere regionale e comunale di Fratelli d'Italia, Michele Picaro, insieme ad amministratori e parlamentari del partito; a Peschici presenti i parlamentari Annamaria Fallucchi e Giandonato Lasalandra, e il consigliere regionale Giannicola De Leonardis.

"Rendicontiamo - ha detto Zullo - tutte le opere e le azioni che ha fatto il governo in questi nove mesi, un'azione costantemente al fianco dei cittadini per rilevare i bisogni e dare risposte. Azioni che riguardano l'assistenza agli anziani, il fisco, azioni di ripulitura di quella che era la bruttura del Reddito di cittadinanza".



