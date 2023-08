Calcio: Lecce, Venuti e Gallo out per la sfida con la Lazio

Lorenzo Venuti e Antonio Gallo salteranno la prima al via del Mare contro la Lazio. Appare scontata l'assenza dei due difensori del Lecce per la gara inaugurale della stagione 2023/2024, che ancora non hanno recuperato dai rispettivi infortuni. Venutì è alle prese con i postumi della lussazione alla spalla sinistra accusata nella sfida di precampionato contro il Cittadella, mentre Gallo lamenta un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, subìto nella gara di Coppa Italia contro il Como. In rampa di lancio per la sua sostituzione sulla corsia sinistra il 18enne Patrick Dorgu, uno dei giovani promossi dalla scudettata Primavera1.

Dopo l'esordio tra i professionisti nella gara di Coppa contro il Como, per il giovane danese è alle porte il debutto in serie A.



