A Castrignano de Greci la festa per i 25 anni di Mascarimiri

La tappa del festival itinerante della Taranta che domani sarà ospitato da Castrignano de Greci, in provincia di Lecce, sarà segnata non solo dai ritmi della pizzica ma anche da un compleanno speciale: quello dei Mascarimiri, band di Muro Leccese che festeggerà con Tradinnovazione e la partecipazione di Hakim Hamadouche e Ronda elettrica. Lo spettacolo sarà preceduto alle 21 da Consuelo Alfieri, una delle voci dell'orchestra popolare de 'La Notte della Taranta' che propone il suo progetto Porte a Punente, ispirato alla ricchezza della musica e della danza popolare salentina, rivisitate e riproposte grazie a brani inediti capaci di coinvolgere gli spettatori con la loro energia catartica e liberatoria. Il gruppo di Muro Leccese guidato da Claudio Giagnotti ospita il virtuoso della mandola algerina Hakim Hamadouche, storico collaboratore del musicista franco-algerino Rachid Taha, oggi impegnato in un progetto internazionale per portare avanti il suo linguaggio di elettrificazione e contaminazione della cultura kabyle, regione storica del nord dall'Algeria, luogo con una cultura musicale unica. Con tredici album all'attivo e un'attività concertistica di primo livello i Mascarimiri riscrivono la tradizione rimanendo la formazione più innovativa tra i gruppi di Pizzica Pizzica Salentina.



