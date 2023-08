Bimbo di 2 anni rischia di annegare in piscina,indaga la polizia

Un bambino di quasi due anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari dopo che ieri ha rischiato di annegare in una piscina gonfiabile all'interno della villetta dove era con i suoi genitori a Monopoli in provincia di Bari.

A quanto si apprende il piccolo è finito sott'acqua per pochi secondi, perdendo i sensi. E' stato subito soccorso prima dai genitori e poi dal 118 che ha trasferito inizialmente il bambino all'ospedale San Giacomo di Monopoli; successivamente è stato disposto il suo ricovero a Bari in codice rosso.

Sono in corso accertamenti da parte della polizia di Stato per stabilire la dinamica dell'accaduto ed eventuali responsabilità.



