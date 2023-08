Calcio: Bari; arriva Diaw in prestito dal Monza

Nuovo colpo di mercato del Bari: il club di Luigi De Laurentiis ha ingaggiato dal Monza l'attaccante italosenegalese Davide Diaw. Il bomber, classe 1992, arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in A. Sarà da subito a disposizione dell'allenatore Mignani e vestirà la maglia numero '18'.

Nato in Friuli da madre italiana e padre senegalese, ha esordito in B con l'Entella. Ha giocato anche con Cittadella, Pordenone e Monza. Negli ultimi due anni ha giocato in B in prestito prima al Vicenza poi Modena segnando in totale 17 gol in 59 presenze.





