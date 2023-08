Sul lungomare di Taranto Clementino, Meta e Noemi per il MediTa

Dal 7 al 10 settembre appuntamento a Taranto con il MediTa, festival della Cultura mediterranea, progetto a cura dell'Orchestra della Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto. La kermesse pop-rock ospiterà tre nomi della scena musicale italiana sulla Rotonda del lungomare: giovedì 7 settembre ci sarà l'esibizione di Clementino, diretto dal maestro Roberto Molinelli, sabato 9 toccherà a Noemi, diretta da Valter Sivilotti, e infine domenica 10 settembre gran finale con il concerto di Ermal Meta, diretto dal maestro Piero Romano, direttore artistico del Festival.

Il MediTa "sarà un'altra sfida per l'Orchestra della Magna Grecia per quello che si prospetta un altro grandissimo appuntamento", dichiara in una nota Romano. Ieri sera si è chiuso intanto il Magna Grecia Festival con l'esibizione del violinista Alessandro Quarta nell'Oasi dei Battendieri.



