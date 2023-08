Emiliano, numeri da record al Centro trapianti del Policlinico

"Ancora numeri da record per la struttura ospedaliera pugliese che confermano la preziosità del Centro regionale trapianti". Cosi il governatore pugliese Michele Emiliano su facebook commenta i 9 trapianti eseguiti in 48 ore al Policlinico di Bari grazie alla donazione di due cuori, un fegato e sei reni da parte di tre donatori.

"In poche ore - aggiunge Emiliano - il Policlinico ha saputo mettere in moto una macchina organizzativa eccezionale, che passa dalla idoneità degli organi fino al trapianto vero e proprio, grazie al grande lavoro di squadra e l'impegno delle equipe e di tutti i professionisti e tutte le professioniste della rete trapiantologica".



