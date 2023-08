Lecce: arriva Kaba, Ceesay va in Saudi League

Un nome nuovo per il centrocampo del Lecce. Dopo l'addio di Hjulmand accasatosi con lo Sporting Lisbona (si attende l'ufficialità del trasferimento), la società giallorossa, attraverso una breve nota stampa, comunica che, nelle prossime ore, il calciatore del Valenciennes Mohamed Kaba, classe 2001, sarà a Lecce per sottoporsi alle rituali visite mediche.

Contestualmente all'arrivo di Kaba si registra la cessione dell'attaccante Assan Ceesay, che ha raggiunto l'accordo con il Damac, società dalla Saudi Pro League. La società giallorossa ha autorizzato il calciatore, dopo la gara odierna di Coppa Italia, a raggiungere la sede del club dell'Arabia Saudita per sottoporsi alle rituali visite mediche.



