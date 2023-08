Chiusa la statale Salentina in direzione nord per incendio

A causa di un incendio che si è sviluppato a Gallipoli, è stata chiusa la carreggiata in direzione nord della statale 274 salentina meridionale in un tratto di circa due chilometri. Il traffico, informa l'Anas, è deviato allo svincolo di Taviano. La strada è stata riaperta in serata.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità, per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.



