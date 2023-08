Venti anni dei Negramaro, folla in attesa del concerto

Una folla di oltre 50mila persone è in attesa da ore nell'aeroporto di Galatina trasformato in una grande arena dove a breve comincerà 'n20 Back Home', il concerto-evento della band pugliese che festeggia i 20 anni di carriera ritornando nel luogo da dove tutto è cominciato.

Tra il pubblico, arrivato da ogni parte d'Italia, c'è chi ha preso posto dalle 4 della scorsa notte, genitori e figli.

Lunghissime le code per raggiungere in auto Galatina.

Grande il clima di festa in attesa che Giuliano e la sua band compaiano sul palco. Con loro ci saranno anche molti ospiti, tra cui Elisa, Diodato e Rosa Chemical.



