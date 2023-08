Ragazza di 16 anni in coma etilico soccorsa a Bari

Inizialmente non rispondeva agli stimoli dei sanitari una 16enne giunta in coma etilico nella notte tra il 9 ed il 10 agosto all'ospedale Giovanni XXIII di Bari, dove è stata ricoverata. Le sue condizioni sono in miglioramento. La 16enne, l'altra notte, è stata soccorsa dal personale del 118 sul lungomare nord di Bari, e trasferita in codice rosso in ospedale, dove i medici hanno riscontrato, come informano dal Policlinico, "una forte intossicazione da alcolici".

L'adolescente aveva trascorso la serata con gli amici bevendo in eccesso fino a che non si è sentita male. Sono stati i suoi stessi compagni a chiedere l'intervento del 118.



