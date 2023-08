La Taranta arriva a Nardò tra teatro e musica

La ragnatela intessuta dalla Taranta arriva il 12 agosto a Nardò, in provincia di Lecce, travolgendo con i ritmi e le movenze della pizzica via XXV luglio e piazza Pio XI, vicino la cattedrale dedicata alla Assunta.

Appuntamento alle 20 con il corpo di ballo Taranta che, in un laboratorio, trasmetterà la bellezza dei gesti e dei movimenti dettati dalla musica dei tarantolati. In piazza invece spazio al teatro con con lo spettacolo "Apocalisse apocrifa" di Giuseppe Semeraro e Giuseppe Gigante che portano in scena una sorta di preghiera laica rivolta a quel futuro che sembra accadere senza volontà di scelta. Alle 22 invece ci saranno i concerti di Fiorenza Calogero che interpreterà con Biagio De Prisco "Anima folk" e Stella Grande nella sua "Pizzica rraggiata". La prima performance è un concerto che affonda le radici nei suoni del sud Italia e ne celebra le storie e i valori con tammurriate, tarantelle, brani d'autore, canzoni e classiche napoletane. La pizzica di Grande invece canta la tradizione popolare avvolgendola di una poesia attuale e passionale secondo le regole di registro teatrale connotato da una forte intensità emotiva. Concerti e spettacoli per ricordare Luigi Chiriatti, il direttore artistico scomparso di recente, che ha lavorato fine alla fine dei suoi giorni al programma itinerante della Taranta.

A lui è dedicata l'edizione 2023 del festival.



