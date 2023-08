Un uomo di 66 anni è morto in seguito ad un incidente avvenuto lungo l'autostrada A14 a pochi chilometri da Foggia in direzione sud. A quanto si apprende un autoarticolato per cause in corso di accertamento avrebbe tamponato violentemente l'autovettura guidata dalla vittima, che era originaria di San Severo.

Sul posto polizia stradale e personale del 118, ma è stato inutile ogni tentativo di rianimare l'uomo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA