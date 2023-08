Ritrovati nel nord Barese mezzi rubati per 200mila euro

Erano stati rubati a Bari poco prima del loro ritrovamento, i mezzi - del valore complessivo di 200mila euro - che i carabinieri hanno trovato in una cava abbandonata di contrada Piana Padula a Minervino Murge, in provincia di Barletta - Andria - Trani. Si tratta di Ivecomagirus bianco con gru e martello pneumatico nel cassone, di una pala gommata e di un escavatore di cui i proprietari, a cui sono stati restituiti, avevano denunciato il furto. I militari hanno trovato sempre nella cava, due carcasse di auto che erano state private di alcuni pezzi prima di essere bruciate. Sono in corso indagini per risalire ai proprietari delle due vetture.



