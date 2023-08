Bari piano festival,via alla VI edizione dal 22 al 29 agosto

Dopo il concerto-anteprima di inizio giugno con il pianista Andrea Lucchesini nel foyer del Teatro Petruzzelli, si avvicina l'inizio della sesta edizione del Bari Piano Festival, sotto la direzione artistica di Emanuele Arciuli. Dal 22 al 29 agosto alcuni dei luoghi più suggestivi della città di Bari come Torre Quetta, il chiostro di Santa Chiara e il sagrato della Basilica di San Nicola, si trasformeranno in palcoscenici a cielo aperto, in cui l'arte della musica classica, jazz e contemporanea si accompagnerà a espressioni artistiche quali scrittura, recitazione e arti visive.

Si comincia martedì 22 agosto con il concerto al tramonto a Torre Quetta del jazzista francese Gregory Privat, con il programma Yonn per piano solo e, a seguire, il live set con Dj Arpino. Nel chiostro di Santa Chiara, il 24 agosto avrà luogo uno spazio di improvvisazione musicale con Thollem McDonas e Jed Distler, mentre venerdì 25 ci sarà il concerto-conversazione con Carlo Boccadoro e Emanuele Arciuli. A seguire il concerto di Gile Bae, tra Bach, Schumann e Prokofiev. Lunedì 28, sul sagrato della Basilica di San Nicola, Roger Muraro in concerto eseguirà musiche di Liszt, Ravel e de Falla. Il Bari Piano Festival si concluderà martedì 29, a Torre Quetta, con il consueto appuntamento del concerto al tramonto. Ad esibirsi ci sarà il pianista jazz Baptiste Trotignon, introdotto da Alceste Ayroldi, e a seguire, il live set con il duo di techno sperimentale Crossing Avenue.

Anche quest'anno il festival si inserisce nella Festa del Mare, il cartellone unico dell'estate barese promosso dall'assessorato al Turismo della Regione Puglia, in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese e il Comune di Bari.





