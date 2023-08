Adottato a Soverato cane di Molfetta abbandonato in Calabria

A Molfetta, nel Barese, Cocò lo conoscevano tutti. Il randagio, dal pelo chiaro e mansueto, scodinzolava a chiunque gli passasse accanto. Il Comune lo aveva anche sterilizzato e microchippato 13 anni fa, per poi lasciarlo libero di passeggiare per le strade della città. Qualcuno poi lo ha portato via e abbandonato a quasi 350 chilometri dalla Puglia. E adesso ad adottarlo è stata la presidente della Lega nazionale del cane di Soverato, in provincia di Catanzaro, che lo sta curando anche dalla leishmaniosi. A rendere nota la storia del cane è il Comune di Molfetta, contattato un mese fa dalla Asl di Crotone che segnalava la presenza di Cocò sul proprio territorio: dal suo microchip i responsabili dell'azienda sanitaria calabrese sono riusciti a risalire alla proprietà. Il cane era nel canile di Cutro e per la prima volta in una gabbia. È così iniziata una gara solidale tra Comune di Molfetta e Lega nazionale del cane. Ed ecco che Serena Voci, presidente della lega nazionale del cane di Soverato, ha deciso di dare una casa e prendersi cura di Cocò.

"Abbandonare un cane, un gatto o un qualsiasi altro animale da affezione è un atto di crudeltà, significa - commenta il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini - condannarlo a morte certa. E non tutti hanno la fortuna che ha avuto Cocò".



