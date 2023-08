Pio e Amedeo, 'il successo è una risata che esorcizza'

L'autunno a teatro, il film in sala a Natale, la tv a primavera: Pio e Amedeo, travolti dal successo, cercano di restare con i piedi per terra. "Il pubblico ci sostiene e ne abbiamo un rispetto immenso" dice il duo comico che di freddure, risate anche grasse e sberleffo pesante ha fatto una cifra identitaria, su una linea che prosegue il tracciato di Checco Zalone. Non a caso a dirigere i due attori di Foggia nel nuovo film che hanno appena finito di girare è Gennaro Nunziante, lo stesso di tanti blockbuster di Zalone. E non solo, un altro padre putativo è Lino Banfi di cui sanno recitare a memoria tutte le battute dei film.

Spesso accusati di volgarità, i due sottolineano che "la libertà di parola, soprattutto se si è comici, non dovrebbe essere mai ristretta, messa in discussione", dice Pio D'Antini.

Amedeo Grieco incalza: "Ridere fa bene e per far ridere per forza devi esorcizzare i lati deboli della società e comunque scherzarci su non cambia le sorti, qualunque cosa giustifica una risata, tranne il razzismo: quello non lo sopporto, anche il razzismo di classe, è insopportabile". Inevitabile un riferimento al racconto estivo di Alain Elkann in treno per Foggia con i lanzichenecchi. "Noi foggiani finiamo sempre in mezzo, comunque a me - commenta Amedeo - è sembrato un viaggio surreale, ho pensato ad un fake tanto era assurdo. Ho avuto - prosegue Pio - lo stesso approccio di mia mamma con TikTok, l'incredulità".

Le riprese del film sono appena finite, il titolo Come può uno scoglio è una citazione musicale di Battisti? "Sì la musica è molto presente - dice D'Antini - da qui a definirla una svolta musicale forse è tanto, perché non ci prendiamo mai troppo sul serio, ma la storia segue un po' anche noi, che ormai abbiamo compiuto 40 anni e siamo padri. Insomma è un film molto sincero e anche tanto divertente". Felicissima sera su Canale 5 è stato un bel successo, a quando il prossimo show? "A primavera su Canale 5, siamo stati riconfermati".

Intanto però il teatro? "Non vediamo l'ora, stiamo finendo di scrivere il testo. Felicissimo show è il titolo: 40 date in tutta Italia con debutto a Roma al teatro Brancaccio dal 1 ottobre, un varietà con tanta musica e tante risate".



