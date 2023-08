Notte della Taranta, Tananai ospite del concertone a Melpignano

Ci sarà anche Tananai tra i protagonisti del concertone della notte della Taranta il prossimo 26 agosto a Melpignano, in provincia di Lecce. Il giovane artista, che ha collezionato 17 dischi di platino e raggiunto quasi 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify oltre a 110 milioni di views su YouTube, interpreterà la pizzica di Aradeo e il canto in grico 'Ri lo la la'.

"Un giovane talento che ha raccolto un invito speciale di tradizione e cultura. Sono felice di celebrare con lui questo rito ancestrale e sempre moderno", dichiara Fiorella Mannoia, la maestra concertatrice che è arrivata in Salento per per incontrare l'orchestra popolare.

"Siamo certi che Tananai regalerà alla piazza della Taranta grandi emozioni in connessione con le nuove generazioni che ogni anno si avvicinano al mondo della musica popolare, della pizzica", aggiunge Massimo Manera, presidente della Fondazione e organizzatore del più grande appuntamento europeo di cultura popolare che ogni anno richiama duecentomila spettatori nel centro salentino.



