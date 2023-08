"L'Albania è molto cambiata in questi anni, rimane immutata la fratellanza che lega i pugliesi agli albanesi". Lo scrive in un post pubblicato su Facebook, Sergio Fontana, presidente di Confindustria Puglia e degli industriali albanesi, ricordando l'arrivo sulle coste pugliesi l'8 agosto di 32 anni fa della Vlora, la nave mercantile carica di quasi 20mila albanesi in fuga dal loro paese. "Due popoli, un mare", conclude il numero uno degli industriali.



