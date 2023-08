Torna a Panni il festival Ballinsé, tra cultura popolare e cibo

Dal 13 al 18 agosto il mondo della danza, della musica, della cultura popolare e delle arti circensi torna in scena a Panni, in provincia di Foggia, per la seconda edizione del festival internazionale Ballinsé. La kermesse pugliese, promossa e organizzata dall'associazione Rione Popolare, prevede 6 giornate e 5 serate con oltre 80 artisti, musicisti e insegnanti di danza provenienti dall'Italia e dal mondo: dalla Francia alla Grecia, dalla Colombia al Venezuela, fino a Israele. In totale saranno 40 i seminari, workshop, concerti e momenti letterari che trasformeranno il borgo in un palcoscenico all'aria aperta, il tutto accompagnato dalla gastronomia locale. Tra gli appuntamenti, attese la tradizionale Festa delle Spighe e la Zampogna di Panni, con l'esposizione dei carri, la sfilata dei cavalli e danze popolari, oltre alla grande parata della tarantella montemaranese dalla taverna a lu castjedde. Ancora, tra gli artisti in concerto ci saranno Plantec, Cosmopoly, Folk en Rouge, Sonadores De Lobas, Paranza Do Tramuntan, Folkamisera.

Rocco Gesualdi, presidente di Rione Popolare, spiega in una nota: "Con questo Festival vogliamo mettere le persone al centro, artisti e partecipanti: tutti saranno liberi di trovare ed esprimere la propria dimensione più autentica, sentendosi per una settimana cittadini temporanei di Panni. Ballinsé è una iniziativa dalla doppia anima. Da un lato è inclusiva, perché balli, suoni e culture provenienti da tutto il mondo, offrono preziosi momenti di confronto e condivisione. Dall'altro è attenta al rispetto dell'ambiente e orientata al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite".



