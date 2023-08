Street art nel porto di Bari, omaggi a San Nicola e migranti

Diverranno un'enorme tela rappresentando alcuni simboli storici di Bari, come San Nicola, i 16 silos presenti nel porto del capoluogo pugliese. Sono iniziati, infatti, oggi i lavori per la realizzazione di un'opera di street art, dell'artista australiano Guido van Helten. Si tratta di un lavoro a coronamento di un progetto di ricerca fotografica che esplora aspetti più ampi della storia del Mediterraneo e dell'Adriatico, tra cui le migrazioni e i confini internazionali attraverso i percorsi di pellegrini e viaggiatori provenienti da Italia, Grecia, Albania e Turchia.

Presente questa mattina anche il sindaco Antonio Decaro che ha spiegato come "questo intervento, per il quale ringraziamo la squadra dell'Autorità di Sistema portuale e di Pugliapromozione, dialogherà presto con un'altra opera contemporanea importante, che l'artista Edoardo Tresoldi realizzerà negli scavi archeologici di Santa Scolastica, dando grande prestigio ad una parte di città ancora poco conosciuta e valorizzata".

Nel corso del progetto preliminare per dare un volto nuovo ai 16 silos, van Helten ha viaggiato sui traghetti dell'Adriatico da Patrasso, in Grecia, a Durazzo, in Albania, e ha visitato separatamente la chiesa originaria di San Nicola a Myra/Demre, in Turchia. "Il progetto è un distillato di varie influenze, che consente - si legge in una nota del Comune di Bari - un'interpretazione aperta con riferimenti artistici a opere d'arte classiche che collegano la storia di San Nicola con la vita e le scene attuali del porto e della città circostante".

"La città di Bari - ha spiegato Van Helten - è una città bella e affascinante e mi propongo di includere interpretazioni contemporanee della storia di San Nicola, della migrazione e del pellegrinaggio rappresentati nelle persone e nelle identità di questa città".



