Concerto Negramaro in Salento, previsti treni e bus straordinari

Collegamenti integrati straordinari, treni e bus, per il concerto dei Negramaro 'n20 Back home', in programma il 12 agosto all'aeroporto di Galatina, in provincia di Lecce. Regionale di Trenitalia - official Green Carrier dell'evento - e Ferrovie del Sud Est, società del Polo Passeggeri del Gruppo Fs, si legge in una nota "rinforzano l'offerta ordinaria per raggiungere la location dell'evento comodamente nel pomeriggio con tre servizi straordinari treno+bus da Bari a Galatina e per ritornare in serata al termine dell'evento con tre servizi bus+treno da Galatina a Bari". Sarà possibile partire da Bari, Mola di Bari, Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni e Brindisi e arrivare a Lecce in treno per proseguire il viaggio fino a Galatina a bordo di un bus Ferrovie del Sud Est.

Per l'occasione, Regionale di Trenitalia e Ferrovie del Sud Est hanno voluto "omaggiare i Negramaro" con un treno e bus dalla livrea speciale dedicata alla band. "Il Polo passeggeri del Gruppo Fs incrementa così l'offerta integrata agevolando - conclude la nota - gli spostamenti green e offrendo soluzioni che consentono ai viaggiatori in possesso del biglietto del concerto di lasciare a casa l'auto senza lo stress del traffico e del parcheggio".



