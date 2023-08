A Carlantino 100 anni di storia in una mostra fotografica

A Carlantino, piccolo comune in provincia di Foggia, è stata inaugurata la mostra 'Ci vediamo ieri. Paesaggi, volti e tradizioni del secolo scorso', con 100 anni di volti e di storie in 100 fotografie. "Un tuffo al cuore. Un viaggio indietro nel passato - sottolinea l'amministrazione comunale - attraverso 100 anni di fotografie che ripercorrono la biografia collettiva di una comunità, attraverso meravigliose immagini in bianco e nero".

I cortei matrimoniali, le foto di interi gruppi familiari in posa davanti alla macchina fotografica, le scolaresche del '900 con le maestre e gli alunni, le compagnie di giovani, i costumi del tempo con lo sfondo delle antiche insegne, dicono dall'amministrazione comunale.

La mostra fotografica potrà essere visitata tutti i giorni, fino al prossimo 20 agosto, nella sala allestita in corso Europa 114. É stata organizzata dalla locale pro loco con il patrocinio dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Graziano Coscia: "Siamo fieri di questo lavoro - commenta - perché rappresenta una testimonianza visiva del nostro passato, delle nostre radici".



