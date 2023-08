Turista 19enne annega a Gallipoli

Un ragazzo di 19 anni è annegato mentre si trovava in acqua nella zona del Lido Zen a Gallipoli.

La vittima è un giovane di origine albanese in vacanza in Salento. Sono stati alcuni bagnanti a lanciare l'allarme dopo aver notato il 19enne in difficoltà. Vano però è stato ogni tentativo di rianimare il ragazzo da parte del personale del capitaneria di porto e dei sanitari del 118. I rilievi per accertare le cause della morte sono affidati ai carabinieri. La procura ha disposto il rilascio della salma ai familiari del 19enne.



