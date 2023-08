Porto Termoli, taglio del nastro per Stazione marittima

Taglio del nastro per la stazione marittima di Termoli, realizzata dalla Regione Molise con i fondi del progetto Interreg 'Almonit-Mtc' Italia-Albania-Montenegro.

L'intervento, costato circa 700 mila euro, permetterà di avere un punto di riferimento per i turisti in arrivo e partenza per le Isole Tremiti (Foggia) e di poter usufruire di una serie di servizi fino ad oggi assenti. Con la realizzazione della struttura saranno potenziati i collegamenti via mare verso le Diomedee e attivato quello per Vieste (Foggia).

La stazione marittima è ampia e spaziosa ed è situata sulla banchina di nord-est, vicino l'imbarco per le Diomedee.

"Diventa un punto centrale per l'accoglienza dei turisti - dichiara Michele Marone, assessore regionale alle Infrastrutture - per garantire una mobilità maggiore anche tra il Molise e i paesi dirimpettai: Albania, Montenegro e la Croazia".

Presente all'inaugurazione il Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico meridionale Ugo Patroni Griffi. "Il Molise si sta dimostrando anche nell'ambito della Zes di essere uno dei territori tra i più attrattivi - dichiara Patroni Griffi - sia per gli investimenti internazionali che la gigafactory, quindi, noi siamo convinti che questo territorio possa essere promosso. Per il porto partiamo da una condizione di un gap infrastrutturale ma aveva già un Prg, aveva già un progetto di stazione marittima e oggi stiamo celebrando la fine dell'intervento e noi la valorizzeremo. Chi arriva a Termoli spesso e volentieri arriva attraverso il porto dove si potrà trovare un senso di accoglienza. Abbiamo intercettato altri finanziamenti con la Regione Molise per uno sviluppo eco-sostenibile dello scalo".

Intanto, dalla prossima settimana prenderanno il via i collegamenti via mare con le Tremiti e Vieste, in provincia di Foggia, due volte a settimana. L'appalto rientra nell'ambito dell'Interreg 'Almonit'. Ad effettuare il collegamento, sarà l'imbarcazione della Nlg per il mese di agosto e prima settimana di settembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA