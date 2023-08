Sulla linea ferroviaria Potenza-Foggia stop ai treni per un mese

Dal 7 agosto al 3 settembre, sulla linea Potenza-Foggia, "per consentire la piena operatività dei cantieri" per i lavori "di potenziamento infrastrutturale e tecnologico", la circolazione ferroviaria "sarà interrotta e la mobilità garantita da autobus sostitutivi". Lo ha reso noto l'ufficio stampa delle Ferrovie dello Stato.

In particolare, nella nota è specificato che "Rfi, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs, ha programmato lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico, fra Cervaro-Rocchetta (in Puglia) e San Nicola di Melfi, propedeutici all'elettrificazione della linea Potenza-Foggia Gli interventi, realizzati fra il 7 agosto e il 3 settembre, consentiranno di incrementare la puntualità e le potenzialità della linea. Tra le attività previste: il rifacimento e abbassamento del piano del ferro, fra Ordona e Ascoli Satriano, in Puglia, l'avvio dei lavori di protezione di un ponte, oltre a ulteriori interventi nella stazione di Candela. I lavori, del valore di mezzo milione di euro, vedranno impegnate oltre 30 persone tra tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici".



