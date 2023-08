Investito da un'auto a Bari, muore 87enne

Un uomo di 87 anni, Pompeo Giannini, è stato investito da un'auto a Bari ed è morto sul colpo.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 12, in zona Santa Caterina all'altezza di una curva. Per la vittima sono stati inutili i soccorsi prestati dal 118. Il conducente dell'auto che ha investito il pensionato si è fermato e ha chiamato i soccorsi.

L'uomo, in stato di shock, è stato visitato sul posto dal personale medico. La sua posizione è al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul luogo dell'impatto.



