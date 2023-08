Turista 16enne denuncia violenza sessuale nel Brindisino

Una turista straniera di 16 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale mentre si trovava in compagnia di alcune amiche ad Ostuni, in provincia di Brindisi. I fatti sarebbero accaduti alcuni giorni fa, nel centro storico della Città Bianca, ma la notizia è stata diffusa solo oggi. Le indagini sono affidate alla squadra mobile di Brindisi che hanno raccolto la denuncia della 16enne, che si trovava in vacanza in Puglia.

La ragazzina ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale Perrino di Brindisi dopo i presunti abusi: qui sarebbe stato attivato il codice rosa, dedicato alle donne vittime di violenza, fino alla segnalazione alle forze dell'ordine.



