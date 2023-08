Spaccia ecstasy e cocaina in festival musicale, 30enne arrestato

Oltre 160 pasticche di ecstasy e 54 grammi di cocaina pronte ad essere spacciate durante un evento musicale sono state sequestrate dalla polizia un 30enne di Milano durante controlli al Polifonic Festival 2023 che si è svolto a Cisternino, in provincia di Brindisi. Durante la perquisizione agenti della squadra mobile hanno scoperto nelle disponibilità del 30enne anche numerose banconote di vario taglio e materiale per il confezionamento della droga.

L'uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed a suo carico sono state avviate le procedure per l'applicazione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Cisternino per 3 anni. Nell'ambito dei controlli per lo stesso evento musicale i poliziotti hanno denunciato altri due ragazzi trovati in possesso di 10 grammi di cocaina e di due grammi di hascisc.



