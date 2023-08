Bari in Jazz, al via i concerti di agosto

C'è attesa per il concerto di questa sera di Alex Britti a Molfetta, un appuntamento che si inserisce nel fitto cartellone di eventi del Festival metropolitano Bari in jazz.

Si continua domani, 4 agosto, con Ilaria Pilar Patassini, il 5 agosto con Eri Yamamoto Sunshine Trio e tanti altri. Fino al 7 settembre saranno in programma concerti che spaziano da oriente a occidente tra jazz, world, rock, musica d'autore, funk e altro ancora. I comuni della città metropolitana coinvolti sono: Bari, Bitetto, Monopoli, Noci, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari e i comuni di Fasano, Martina Franca e Tricase.

Fra gli eventi di questa diciannovesima edizione, ci sono anche i progetti dedicati a Lucio Dalla, di Costanza Alegiani, e quello che, oltre al cantautore bolognese, aggiunge anche la poesia di Alda Merini da parte di Gabriele Zanini.

Anche quest'anno torna la collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, con cui il festival presenta sei concerti, e la Festa del Mare, insieme per due eventi.

Infine, oltre alla musica, il minareto di Selva di Fasano offrirà anche lezioni di Hatha Yoga e due Notti delle stelle il 14 e il 16 agosto.



