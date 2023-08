Tornano dal 4 al 7 agosto gli appuntamenti di Accadia Blues

Dopo il grande successo dell'anteprima con Dee Dee Bridgewater, l'edizione 2023 dell'Accadia Blues Festival scalda i motori in vista della giornata inaugurale di venerdì prossimo, 4 agosto. La manifestazione sostenuta dalla Regione Puglia e dal Comune di Accadia (Foggia) e organizzata dalla Aquadia srl s'intitola quest'anno "Incroci" e prenderà il via venerdì 4 alle 19.30 con l'inaugurazione della mostra fotografica "1960 - 1970: The Rock Revolution", allestita nell'antico e diroccato rione Fossi, da lungo tempo abbandonato in seguito ai danni del terremoto e al centro di un imminente rilancio grazie ai fondi del PNRR destinati ai piccoli borghi, dei quali il Comune di Accadia è risultato unico destinatario per la Puglia.

Per l'intera durata del Festival, il rione ospiterà i suoni e le visioni del Fossi Art Village, che comprenderanno anche una serie di incontri e laboratori con alcuni degli ospiti in cartellone.

Per la parte musicale, il 4 a partire dalle 21.30 in piazza Matteotti il palcoscenico del Festival proporrà il rural blues e la roots music americana dei Moonshiners e, a seguire, la storica formazione capitolina Jona's Blues Band, più volte impegnata nelle pellicole di Carlo Verdone.

Per l'occasione, la band ospiterà anche il blues singer Fulvio Tomaino e il grande sassofonista americano Eric Daniel.

Sabato 5 agosto l'apertura della serata sarà affidata alle contaminazioni fra jazz d'avanguardia e musica etnica dell'Ava Trio, formato dai pugliesi Giuseppe Doronzo ai sax e Pino Basile alle percussioni con il contrabbassista turco Esat Ekincioglu. Subito dopo sarà la volta del sassofonista campano Daniele Sepe, figura di primissimo piano del jazz italiano e non solo. Con la Banda di Accadia, Sepe porterà in scena il suo "Sepè le Mokò", un omaggio alle colonne sonore dei film di Totò che attraversa grandi pagine d'autore a firma di Trovajoli, Luttazzi, Rustichelli, Piccioni e Umiliani.

Il duo dei Superacustica, formato dai virtuosi Oscar Bauer chitarre e Andrea Lupo Lupi basso, proporrà domenica 6 un tripudio di "fingerpicking" tra blues, jazz, folk e musica hawaiana, prima di cedere il palcoscenico allo zydeco e alle musiche tradizionali della Louisiana portate in scena dall'Accadia Crazy Dixie, quartetto nato in seno al Festival e formato da Mario Insenga voce e traps, Luciano Nini clarinetto, Biagio Fierro bassotuba e Francesco Citera fisarmonica.

Toccherà quindi alla leggendaria band britannica degli Animals, impegnata nel tour che ne celebra i sessant'anni di attività, chiudere gli appuntamenti del Festival lunedì 7 agosto. Concluderà la serata un DjSet a cura di Paolo Polcari, fondatore eproduttore degli Almamegretta e autore di svariate colonne sonore per film diretti da Antonio Capuano e John Turturro. Sempre Polcari sarà anche protagonista di un incontro-laboratorio pomeridiano con il pubblico. Ai seminari e concerti si accederà sempre gratuitamente.



