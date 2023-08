Rdc: Decaro,'Comuni non possono farsi carico delle famiglie'

"Non condividiamo la modalità dell'sms inviato dall'Inps ai percettori di reddito di cittadinanza. Non si può dire ai cittadini di andare ai Comuni perché li prenderanno in carico, visto che non hanno i fondi a disposizione per farsi carico dei nuclei familiari". Così sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, ha ribadito le sue perplessità sulla cancellazione del reddito di cittadinanza, a margine della commemorazione del 43esimo anniversario della strage di Bologna.

"L'sms - ha continuato - è stato inviato a una platea più ampia, ossia anche a chi non deve fare il percorso multidisciplinare con il Comune. Fino a dicembre, attraverso questi percorsi e l'invio alla formazione delle agenzie del lavoro, è probabile che riusciremo a resistere. Il problema si porrà dall'1 gennaio 2024, quando scadrà la proroga e ci saranno molte più restrizioni".

"Il reddito di cittadinanza - ha concluso il sindaco - è stata comunque una forma di contrasto alla povertà, forse andava cambiato per via delle truffe e abusi che ci sono stati, questo non significa che andava cancellato un ammortizzatore sociale che ha aiutato economicamente i nuclei familiari più fragili".





