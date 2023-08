'Infinta Maris', un inno al mare nella riserva di Torre Guaceto

Un pianoforte all'alba, un musicista, la torre aragonese di Torre Guaceto sullo sfondo. Così può essere riassunto il videoclip di Infinita maris, l'ultimo lavoro del pianista e compositore pugliese Mirko Signorile, girato interamente nell'area protetta salentina. Il video è stato presentato questa mattina nella sala Di Jeso del palazzo della Presidenza della Regione Puglia, alla presenza dell'artista e di Rocky Malatesta, presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto.

"A un anno di distanza dalla prima volta - ha raccontato il musicista - sono tornato nella Riserva di Torre Guaceto per realizzare un inno a quel mare che ci appartiene e che, nell'essere allo stesso tempo confine e unione, ci riporta alla natura dell'essere umano, finito in sé stesso, unico e allo stesso tempo parte del tutto. Infinita Maris ha al suo interno una parte di improvvisazione, e quindi una spontaneità nata e ispirata dalle prime luci del mattino. Proprio per poter restituire l'unicità di questo momento, il brano è stato registrato sul luogo in presa diretta durante il sorgere del sole".

"Se abbiamo deciso di sostenere la realizzazione di questa opera artistica - ha dichiarato Malatesta - è perché crediamo che i canali della sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente siano infiniti. Avere al nostro fianco un artista del calibro di Signorile è motivo di orgoglio e di grande soddisfazione. Il nostro obbiettivo è ampliare il più possibile i nostri confini culturali affinché il maggior numero di persone prenda coscienza della propria impronta ecologica e decida di adottare uno stile di vita più responsabile e consapevole".



