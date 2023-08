Green Note, nella Foresta Umbra riparte il festival del jazz

Dal 5 al 26 agosto parte la terza edizione del Green Note - Gargano Jazz and Food, il jazz club esperienziale nel cuore del Parco del Gargano, in Foresta Umbra.

Ispirandosi al celebre Blue Note, il jazz club delle metropoli internazionali, il Green Note sveste i panni del contesto urbano e si cala negli scenari naturalistici per promuovere tre eccellenze tutelate dall'Unesco: la Foresta Umbra, il jazz e la dieta mediterranea.

Si inizia il 5 agosto con GeGè Telesforo, compositore e produttore discografico foggiano che si esibirà con alcuni singoli dell'album Big Mama, un tributo al blues e al suono delle formazioni del periodo jazz - groovy fine anni '50.

Il 12 agosto è la volta di Corrado Tedeschi, ex volto Rai e oggi attore teatrale: accompagnato da Pasquale Stafano al piano, racconterà l'incontro tra Miles David e Bill Evans nel testo scritto da Massimo Gagliardi. Si prosegue sabato 19 con l'esibizione al piano di Rita Marcotulli, tra omaggi a cantautori popolari italiani come Modugno e Pino Daniele e improvvisazioni.

Ultimo appuntamento il 26 agosto con la compagnia di danza contemporanea Res Extensa e il Luca Giannotti Trio: i ballerini si esibiranno in uno spettacolo completamente immerso nella natura, creato unicamente per questa location da Elisa Barucchieri.

L'evento è creato in collaborazione con Elda Hotel, Groove master edition e Teatro Pubblico Pugliese, con il patrocinio del Parco nazionale del Gargano e dei comuni di Monte Sant'Angelo, Vico del Gargano Vieste.



