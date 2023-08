Ex Ilva: Emiliano, 'governo cambia carte in tavola, si scusi'

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in un post su Fb critica le scelte del governo sull'ex Ilva. Ricorda che "solo 5 mesi fa aveva dettato le linee guida per la decarbonizzazione di Taranto" e "invece il ministro Fitto sta cambiando le carte in tavola senza coinvolgere il parlamento e i territori interessati". "Un miliardo di euro del Pnrr destinato all'Ilva è stato spazzato via e non se ne conosce il motivo", scrive. Poi, aggiungendo che il governo è "vicino alla privata Mittal", ritiene che l'esecutivo "dovrebbe chiedere scusa alle mamme, ai papà e ai bambini di Taranto". Lo stesso ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto ha ammesso in audizione presso la Commissione Ambiente di essere stato lui "per primo a chiedere lo spostamento di un miliardo sul Fondo di Sviluppo e coesione perché non c'è certezza di riuscire a spendere tutto, in una realtà complicata, entro il 30 giugno 2026, ma c'è l'impegno e lo stimolo a farlo, è garantito".

"ll governo - ha detto ancora Emiliano - ci sta abituando a queste scelte alle quali i rappresenti di maggioranza pugliesi e tarantini dovrebbero opporsi. Un governo vicino alla privata Mittal che, continuando ad inquinare, a sovrapprodurre, aprirà un varco verso nuove infrazioni tornando al punto di partenza. Una maledizione a discapito dei cittadini e delle cittadine di Taranto". "Eppure - prosegue - il percorso dell’ex Ilva verso una transizione con l’uso delle fonti rinnovabili e verso una acciaieria green era già in atto e aveva già ottenuto le autorizzazioni necessarie per l’utilizzo del gas al posto del carbone.

Tutto questo mentre l’Europa e il mondo si adeguano al futuro mentre noi torniamo indietro". "Sembra chiaro - sottolinea Emiliano - che Mittal abbia fermato il suo principale competitor europeo a suo completo vantaggio. In meno di 6 mesi tutto è cambiato e sembra che il governo non abbia visione della politica economica ed industriale del Paese, né tantomeno del futuro dell’ambiente e delle persone". "Ancora una volta una sconfitta a tutto campo del governo - conclude - che dovrebbe chiedere scusa alle mamme, ai papà e ai bambini di Taranto".

