Ditta sversa il percolato in un'area protetta di Porto Cesareo

Scaricavano nelle campagne dell'area marina protetta di Porto Cesareo, in provincia di Lecce, il percolato accumulato nei mezzi per la raccolta dei rifiuti. Lo hanno scoperto i carabinieri che questa mattina hanno denunciato tre persone di una ditta privata con l'accusa di smaltimento illecito di rifiuti e hanno sequestrato un mezzo dell'azienda.

I carabinieri sono riusciti a intercettare lo sversamento grazie alle immagini riprese da un drone col quale hanno sorpreso le persone mentre scaricavano in campagna il percolato, "liquido altamente inquinante - evidenziano i militari - che si forma dall'azione dell'acqua sui rifiuti".



