Al Locomotive jazz stasera gli Avion Travel, l'8 agosto Annalisa

Musica e solidarietà al Locomotive jazz festival in corso a Sogliano Cavour, in provincia di Lecce, dove questa sera si esibiranno in concerto gli Avion Travel: l'incasso della serata sarà devoluto al polo pediatrico salentino grazie alla collaborazione con Triacorda onlus, associazione che da anni lavora per sensibilizzare il territorio riguardo alla costruzione di un ospedale pediatrico del Salento.

Ieri intanto durante la rassegna diretta da Raffaele Casarano, si è esibito Peter Erskine, batterista dei Weather Report.

Insieme a lui, altri artisti del panorama musicale jazz: Darek Olmes al contrabbasso; George Garzone al sassofono e Alan Pasqua al pianoforte.

Domani sera, invece, Raffaele Casarano presenterà il suo nuovo disco da solista, Anì, con le percussioni di Alessandro Monteduro e affiancato per l'occasione dal compositore, produttore e polistrumentista dj Bonnot, il pianista Mirko Signorile, il batterista Marco D'Orlando ed il musicista tunisino Dhafer Youssef. "La felicissima serie di serate targate Locomotive, lascerà così la scena - si legge in una nota dell'evento - all'alba di San Cataldo, l'8 agosto, quando il sorgere del sole sarà accompagnato dall'incantevole voce di Annalisa".



