A Capossela il premio Enzo Del Re, il 'cantaprotestautore'

Vinicio Capossela ritirerà il premio Enzo Del Re, dedicato al cantautore e corpofonista anarchico pugliese, il 5 agosto nell'arena del castello di Mola di Bari durante la quinta edizione di Maul.

Del Re, "cantaprotestautore", è morto a Mola di Bari il 6 giugno del 2011 e ogni anno viene ricordato nella sua città con 'Maul. Omaggio ad Enzo Del Re', evento promosso da Regione Puglia, assessorato al Turismo con Pugliapromozione e Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con il Comune di Mola di Bari. È un progetto in continua evoluzione dell'associazione culturale Etra Ets. presieduta da Luciano Perrone, coordinatore generale del progetto, e della Libreria Culture Club Cafè. La direzione artistica è affidata a Timisoara Pinto, quella organizzativa a Luciano Perrone e Michele Campanella. Il coordinamento territoriale a Domenico Sparno.

Da anni Maul custodisce e rinnova la memoria del cantautore, quest'anno anche attraverso il manifesto di Testi Manifesti, il progetto di Marco Petrucci che trasforma frasi emblematiche della cultura pop, citazioni musicali, cinematografiche, di attualità e politica in manifesti d'autore.

Novità di quest'anno è il 'Premio Enzo Del Re' che completa il progetto avviato cinque anni fa e che quest'anno verrà consegnato a Vinicio Capossela, il cantautore che con la sua opera ha incarnato i valori di Del Re, l'originalità, la ricerca sul suono, la capacità di cantare il lavoro e i diritti umani e civili, la sua totale dedizione a una causa, tra rigore ritmico e caustica ironia. Vinicio Capossela è da sempre vicino ad Enzo Del Re, alla sua storia di uomo e cantastorie di "canzoni urgenti", è colui che ha valorizzato il percorso artistico di Del Re e che ha condiviso più volte il palco con lui, regalandogli, negli ultimi anni della sua vita, quel riconoscimento che gli era stato a lungo negato.

Ingresso libero dalle 20.30.



