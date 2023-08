A Bari la benzina costa oltre la media, 1,949 euro al litro

Nel capoluogo pugliese i distributori di carburante, seguendo la nuova normativa, hanno pubblicato i cartelloni con prezzi medi giornalieri, alcuni più in vista, altri meno, come ad esempio sui vetri degli uffici che sono quasi sempre distanti dalle pompe. E i cartelloni confermano che la Puglia, con la provincia autonoma di Bolzano, ha i prezzi più alti per la benzina. Il costo medio per un litro di verde, infatti, è di 1,943 euro al litro mentre quello del gasolio è di 1,771 euro. Per la verde, però, si spende quasi sempre di più, perché occorre sborsare in media 1,949 euro al litro. Per il gasolio, invece, si spende quasi sempre meno perché il prezzo applicato per il rifornimento si attesta intorno a 1,739 euro al litro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA